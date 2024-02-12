Деменция — заболевание, которое пытаются изучить ученые уже много лет. Однозначного ответа, почему она возникает и как ее лечить пока нет и, скорее всего, пройдут годы, прежде чем медицинское сообщество полностью разгадает этот диагноз.

Тем временем население земли живет дольше, а значит и больше переживает "старческие болезни". Число больных деменцией увеличивается. Поэтому ученые проводят все больше масштабных исследований, чтобы хоть немного распутать клубок, связанный с дегенерацией мозга.

Так, результаты нового исследования показали, что есть своеобразный трюк, который может обмануть биологию — привычки, способные предотвратить старческую деменцию.

Исследование было основано на вскрытиях головного мозга 586 человек, которые дожили в среднем до 91 года. Ученые доказали, что хорошее питание, регулярные физические упражнения и другие факторы могут «обеспечить когнитивный резерв», который защищает от негативных изменений, происходящих в мозге, позволяя пожилым людям «поддерживать когнитивные способности» с течением времени, говорят исследователи.

«Вы можете немного обмануть биологию и при этом не получить симптоматику так рано», как у менее здорового человека, — сказала доктор Лирон Синвани, которая не участвовала в исследовании. .

Но как здоровый образ жизни создает такую неврологическую магию?

Чтобы выяснить это, специалисты использовали данные текущего проекта Rush Memory and Aging Project. В течение 24 лет проект отслеживал образ жизни и психические функции в конце жизни 586 участников, которые при жизни пожертвовали свой мозг для вскрытия.

Группа ученых провела вскрытие головного мозга, сосредоточив внимание на классических неврологических признаках деменции: накоплении бляшек и клубков амилоидного белка в тканях мозга , а также изменениях в сосудистой ( системе кровообращения ) мозга, которые могут указывать на снижение кровотока, вызванное инсультами и микроинсультами.

Как и ожидалось, они обнаружили, что люди, которые вели очень здоровый образ жизни, с гораздо большей вероятностью сохраняли рассудок по мере приближения к концу жизни.

Исследователи отметили, что каждое увеличение «оценки образа жизни» человека на один балл было связано с повышением его «глобального когнитивного показателя» в конце жизни.

Однако большая часть этой взаимосвязи имела мало корреляции с изменениями в мозге, наблюдаемыми при вскрытии.

Другими словами, даже несмотря на то, что в мозгу умершего человека, который вел здоровый образ жизни, могли появиться белковые бляшки и клубки или нарушенная сосудистая сеть, умственные показатели этого человека оставались высокими.

Единственный (очень незначительный) эффект наблюдался в отношении накопления амилоидных бляшек в головном мозге. Команда ученых подсчитала, что уменьшение количества амилоидных бляшек может показывать 11,6% связи между образом жизни и когнитивными способностями.

Все это подтверждает мысль о том, что здоровый образ жизни обеспечивает стареющему мозгу своего рода «резерв», позволяющий ему хорошо функционировать даже в то время, когда происходят изменения, которые обычно говорят о деменции.