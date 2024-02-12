Масштабное исследование определило привычки, ведущие к деменции: как обмануть возраст
Деменция — заболевание, которое пытаются изучить ученые уже много лет. Однозначного ответа, почему она возникает и как ее лечить пока нет и, скорее всего, пройдут годы, прежде чем медицинское сообщество полностью разгадает этот диагноз.
Тем временем население земли живет дольше, а значит и больше переживает "старческие болезни". Число больных деменцией увеличивается. Поэтому ученые проводят все больше масштабных исследований, чтобы хоть немного распутать клубок, связанный с дегенерацией мозга.
Так, результаты нового исследования показали, что есть своеобразный трюк, который может обмануть биологию — привычки, способные предотвратить старческую деменцию.
Исследование было основано на вскрытиях головного мозга 586 человек, которые дожили в среднем до 91 года. Ученые доказали, что хорошее питание, регулярные физические упражнения и другие факторы могут «обеспечить когнитивный резерв», который защищает от негативных изменений, происходящих в мозге, позволяя пожилым людям «поддерживать когнитивные способности» с течением времени, говорят исследователи.
«Вы можете немного обмануть биологию и при этом не получить симптоматику так рано», как у менее здорового человека, — сказала доктор Лирон Синвани, которая не участвовала в исследовании. .
Но как здоровый образ жизни создает такую неврологическую магию?
Чтобы выяснить это, специалисты использовали данные текущего проекта Rush Memory and Aging Project. В течение 24 лет проект отслеживал образ жизни и психические функции в конце жизни 586 участников, которые при жизни пожертвовали свой мозг для вскрытия.
Группа ученых провела вскрытие головного мозга, сосредоточив внимание на классических неврологических признаках деменции: накоплении бляшек и клубков амилоидного белка в тканях мозга , а также изменениях в сосудистой ( системе кровообращения ) мозга, которые могут указывать на снижение кровотока, вызванное инсультами и микроинсультами.
Как и ожидалось, они обнаружили, что люди, которые вели очень здоровый образ жизни, с гораздо большей вероятностью сохраняли рассудок по мере приближения к концу жизни.
Исследователи отметили, что каждое увеличение «оценки образа жизни» человека на один балл было связано с повышением его «глобального когнитивного показателя» в конце жизни.
Однако большая часть этой взаимосвязи имела мало корреляции с изменениями в мозге, наблюдаемыми при вскрытии.
Другими словами, даже несмотря на то, что в мозгу умершего человека, который вел здоровый образ жизни, могли появиться белковые бляшки и клубки или нарушенная сосудистая сеть, умственные показатели этого человека оставались высокими.
Единственный (очень незначительный) эффект наблюдался в отношении накопления амилоидных бляшек в головном мозге. Команда ученых подсчитала, что уменьшение количества амилоидных бляшек может показывать 11,6% связи между образом жизни и когнитивными способностями.
Все это подтверждает мысль о том, что здоровый образ жизни обеспечивает стареющему мозгу своего рода «резерв», позволяющий ему хорошо функционировать даже в то время, когда происходят изменения, которые обычно говорят о деменции.
«Если вы возьмете двух человек, и у них обоих будет одинаковое количество этого белка в мозгу, человек, который ведет более здоровый образ жизни, сможет лучше функционировать в когнитивном плане», — объяснили ученые.