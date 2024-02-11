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Врач рассказал, что такое смерть с точки зрения науки

Доктор Кэтрин Мэнникс объяснила, через какие стадии проходит человек перед тем, как умереть.

Врач рассказал, что такое смерть с точки зрения науки
© Ferra.ru

Как и рождение, умирание - телесный процесс, состоящий из определённых стадий. Скорость этого процесса при этом может варьироваться от человека к человеку. Иногда для его облегчения даже требуется медицинское вмешательство.

Большинство людей по мере приближения смерти теряют интерес к еде и питью. Также умирающим людям постоянно не хватает энергии, поэтому они всё меньше времени проводят бодрствуя. При этом сон для них становится просто погружением в бессознательное состояние на всё более длительные периоды.

По мере умирания сердце начинает биться слабее, падает кровяное давление, тускнеют ногти. Внутренние органы у человека функционируют всё хуже, кровяное давление падает. Он может также испытывать временами беспокойство, замешательство, постепенно углубляющуюся бессознательность.

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Сейчас нет проверенного способа понять, что люди испытывают во время смерти. Недавние исследования показывают, что даже перед смертью бессознательный мозг реагирует на шум в комнате, но мы не знаем, какое значение эти звуки имеют для человека.

Дыхание людей, находящихся без сознания, следует автоматическим шаблонам, которые создаются дыхательным центром в стволе мозга. Умирающие люди не чувствуют своего рта или горла, поэтому они могут дышать тяжело, шумно, через заднюю стенку горла может выделяться слюна, но у человека это не вызовет дискомфорта.

Дыхание движется от глубокого к поверхностному и от быстрого к медленному в повторяющихся циклах; со временем оно замедляется, становится поверхностным. Могут возникать даже паузы, после которых дыхание полностью прекращается. Через несколько минут перестанет биться и сердце, поскольку кислород закончится.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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