Операции по снижению веса улучшают работу мозга у почти 50% пациентов

Европейские медики проследили за влиянием хирургических процедур по снижению веса на когнитивные способности людей с лишним весом и обнаружили, что эти меры привели к значительному улучшению памяти и умения логически мыслить у почти половины пациентов.

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Выводы ученых были опубликованы в научной статье в журнале JAMA Network Open.

«Проведенные нами наблюдения показали, что общие когнитивные способности почти 50% добровольцев улучшились более чем на 20% через два года после проведения операции. Это доказывает на практике, что бариатрические процедуры не только помогают избавиться от ожирения, но и значительным образом улучшают работу мозга в долгосрочном периоде времени», - пишут исследователи.

К такому выводу пришла группа европейских медиков под руководством профессора Радбудского университета (Нидерланды) Аманды Килиан при наблюдениях за состоянием здоровья 130 жителей Европы, страдавших от самых тяжелых форм ожирения и прошедших процедуру гастрошунтирования для избавления от лишнего веса и сопутствующих заболеваний, таких как диабет второго типа.

На протяжении последующих двух лет после проведения операции ученые отслеживали изменения в массе тела добровольцев и в ключевых их биологических показателях, а также наблюдали за переменами в их когнитивных способностях. Для этого исследователи регулярно проводили тесты на память и логическое мышление (по шкале MOCA), а также отслеживали изменения в объеме серого и белого вещества мозга и наблюдали за переменами в работе кровеносных сосудов центральной нервной системы.

Ученые обнаружили, что гастрошунтирование значительным образом, на 20% и более процентов, улучшило когнитивные способности около половины добровольцев. Эти позитивные изменения сопровождались увеличением толщины коры в височных долях их мозга, улучшением кровообращения в сосудах мозга, а также снижением частоты развития воспалений в его тканях.

В дополнение к этому многим пациентам удалось избавиться от хронической депрессии и других нарушений настроения и поведения. Все это, как считают ученые, говорит о том, что гастрошунтирование и другие бариатрические процедуры значительным образом улучшают когнитивные способности и работу мозга людей с лишним весом в долгосрочном периоде времени. Этим можно пользоваться при лечении пациентов, одновременно страдающих от деменции и лишнего веса, подытожили ученые.

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