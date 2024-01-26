Какой фрукт поможет прийти к устойчивому психологическому благополучию за две недели?

Если принимать киви в течение двух недель, психологическое состояние человека станет стабильно благополучным. К такому выводу в результате эксперимента пришли ученые из новозеландского университета Отаго и Оклендского университета, пишет «МК».

© Вести Подмосковья

В исследовании участвовали 155 добровольцев. На четвертый день потребления киви у них поднялось настроение, а через две недели их эмоциональное состояние стало стабильным. Схожего эффекта удалось добиться от употребления аскорбиновой кислоты, но результат появился только на 12 день эксперимента.