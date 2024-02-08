Ученые выяснили взаимосвязь между цветом глаз и зрением

Исследование британских ученых, проведенное с участием добровольцев европейского происхождения, выявило, что голубоглазые люди обладают лучшим зрением в условиях низкой освещенности по сравнению с теми, у кого карие глаза. Предварительная версия исследования доступна на сайте bioRxiv.org.

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Цвет радужки глаза зависит от количества пигмента, а не от количества клеток или размеров меланосом. Поэтому пигментированные радужки имеют коричневый оттенок из-за наличия различных типов меланина, в то время как депигментированные радужки выглядят сине-голубыми из-за малого количества меланина и особенностей рассеивания света.

Исследователи из Ливерпульского университета предположили, что способность лучше видеть в условиях низкой освещенности может быть одним из факторов, способствующих положительному отбору депигментации радужки. Для проверки этой гипотезы был проведен эксперимент с 40 добровольцами европейского происхождения с голубыми или карими глазами.

Участникам предлагалось читать код при разной степени освещенности в помещении и на определенном отдалении от изображения на стене, а результаты обрабатывались статистическими методами. Использование человеком очков или контактных линз учитывали как независимую переменную. Также все участники перед исследовательской работой подтверждали, что не переносили никаких оперативных вмешательств, в том числе и лазерной коррекции зрения.

«Выяснилось, что средняя освещенность, при которой кареглазые участники различали код, была на 1,76 уровня (0,12 люкса) выше, чем средний показатель у голубоглазых, и на 1,13 уровня (0,08 люкса) выше, чем обобщенное среднее», – пишет издание N+1.