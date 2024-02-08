Названа вакцина, которая может защитить от удаления полового члена

Несмотря на то, что вакцина против вызывающего рак вируса папилломы человека имеет наибольшую эффективность при вакцинации детей, люди в возрасте от 27 до 45 лет могут снизить риск рака и генитальных бородавок при вакцинации. Об этом сообщает Healthnews.

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Вирус папилломы человека (ВПЧ) является распространенной инфекцией, передаваемой половым путем. Им заражены большинство людей во всем мире. ВПЧ отвечает практически за все случаи рака шейки матки, а также за многие опухоли у мужчин, включая половину случаев рака полового члена (при этом может потребоваться частичное или полное его удаление).

Ранее исследования показали, что эффективность вакцины составляет более 90% при вакцинации в возрасте от девяти до 12 лет. Поэтому в большинстве стран рекомендуют вакцину только для людей моложе 27. В этом возрасте большинство людей уже подверглись воздействию ВПЧ, и экономически нецелесообразно тратить на них дозу вакцины, которая не принесла бы им пользы.

Однако существует 150 штаммов ВПЧ, 12 из которых имеют высокий риск. Маловероятно, что пациент в возрасте 26 лет был заражен всеми опасными штаммами. Поэтому вакцинация взрослых могла бы снизить риск инфицирования и предотвратить многие случаи рака и генитальных бородавок, считает доцент кафедры гинекологии и акушерства в Бостонском университете Кейт Уайт.