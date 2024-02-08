В Минздраве назвали 9 медицинских разработок против самых сложных заболеваний

В День российской науки в Минздраве рассказали о самых интересных отечественных медицинских разработках, которые уже внедрены или войдут в ближайшем будущем в медицинскую практику.

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1. Препарат против болезни Бехтерева

Ученые РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России и Института биоорганической химии имени М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова РАН разработали платформенное решения для лечения аутоиммунных заболеваний. На его основе создан первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева. Начальные клинические исследования показали, что развитие заболевания останавливается, при этом нет угнетения иммунной системы в целом. Сейчас проходит третья стадия КИ.

2. Генератор радиоизотопов

Единственный в России компактный генератор рения-188 устанавливают непосредственно в онкологических клиниках - прибор синтезирует препарат непосредственно перед введением пациенту (так как период полураспада изотопа - всего 17 часов). Радиофармпрепараты на основе этого изотопа применяют для диагностики и лечения рака, включая костные метастазы. Перспективен препарат в лечении ревматоидного артрита и некоторых других заболеваний.

Прибор разработан в НМИЦ радиологии Минздрава России и Физико-энергетического института имени А.И. Лейпунского.

3. Инновационный антибиотик с новым механизмом действия

Фтортиазинон - уникальный, инновационный антибактериальный препарат, не имеющий аналогов. Применяют его против "супербактерий" - так называют штаммы, устойчивые к действию известных антибиотиков. Ученые НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи придумали абсолютно новый подход в борьбе с бактериальными инфекциями. Фтортиазинон работает по новому механизму - он не убивает бактерии, а снижает их вирулентность (способность к поражению), и организм сам справляется с "обезоруженным" патогеном.

4. Лекарство для лечения аритмии

Новый антиаритмический препарат помогает восстановить синусовый ритм у пациентов с беспорядочным мелким сокращением предсердий, а это значит, что снижается угроза формирования тромбов внутри сердца и риск ишемического инсульта. Таких высоких показателей эффективности при лечении нарушений сердечного ритма не показывает ни один другой антиаритмический препарат в мире. Лекарство уже внедрено в клиническую практику специалистами НМИЦ кардиологии имени академика Е.И. Чазова.

5. Искусственный интеллект помогает обнаружить микроочаги рака толстой кишки

Систем на базе ИИ выявляет во время колоноскопии даже самые незаметные новообразования - это помогает врачу их визуализировать и при необходимости удалить непосредственно во время исследования. Такое повышение эффективности ранней диагностики предраковых состояний и опухолей на ранней стадии приведет к снижению заболеваемости одним из самых распространенных видов рака. Эта уникальная система разработана в НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжих Минздрава России и компанией "Алнисофт".

6. Раздвижной эндопротез тазобедренного сустава для детей

Это первый в России раздвижной протез применяют у маленьких пациентов со злокачественным поражением проксимального отдела бедра. Эндопротез "растет" вместе с ребенком, избавляя его от необходимости повторных операций. Над разработкой трудились ведущие травматологи-ортопеды и биоинженеры НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера и онкологи Морозовской детской городской клинической больницы.

7. Кератопротезы возвращают зрение

Сквозной протез роговицы Федорова-Зуева - уникальное медицинское изделие, разработанное в МНТК "Микрохирургия глаза" им. С.Н. Федорова. Он помогает вернуть зрение больным с тяжелыми состояниями роговицы в случаях, когда пересадка донорской роговицы неэффективна. Кератопротез помогает справиться даже с тяжелыми ожоговыми поражениями роговицы.

8. Индивидуальные эндопротезы

В НИИ бионики и персонифицированной медицины Самарского ГМУ производят уникальные индивидуально подогнанные эндопротезы. Для этого используют аддитивную 3D-печать. За 2023 год было выполнено уже более 300 операций с использованием таких протезов.

9. Тест для проверки обоняния