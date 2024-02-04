«Неубиваемые» бактерии могут скрываться внутри вас годами

Новое исследование показывает, что антибиотикорезистентные бактерии могут сохраняться в вашем организме годами, потенциально провоцируя повторные инфекции.

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В исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, в течение десяти лет наблюдали за более чем 70 людьми с уже имеющимися заболеваниями, уделяя особое внимание устойчивым штаммам бактерий Klebsiella pneumoniae и Escherichia coli.

Ключевые выводы? Устойчивые бактерии могут сохраняться до девяти лет. Это гораздо дольше, чем считалось ранее, что повышает риск повторных инфекций. Эти «супербактерии» сначала быстро адаптируются, а затем приживаются. Со временем они мало меняются, поэтому их сложнее лечить стандартными антибиотиками.

Пациенты становятся ходячими резервуарами, потенциально заражающими других людей. Это подчеркивает важность гигиены и мер инфекционного контроля.

Что мы можем сделать? Разработать новые антибиотики и стратегии лечения. Исследование альтернатив имеет решающее значение. Использовать антибиотики ответственно. Принимать их только по назначению врача и проходить полный курс.