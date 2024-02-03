Ученые обнаружили новый механизм метастазирования рака поджелудочной железы

Ученые из Калифорнийского университета в Дейвисе (США) обнаружили, что аномальная экспрессия белка Engrailed-1 (EN1) способствует прогрессированию и метастазированию рака поджелудочной железы у мышей. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Science.

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Метастазирование представляет собой механизм прогрессирования рака. Это процесс, характеризующийся образованием вторичных очагов опухолевого роста (метастазов) в результате распространения клеток из первичного очага в другие ткани.

В ходе исследования с участием лабораторных мышей ученым удалось выяснить, что причинами метастазирования рака поджелудочной железы может быть изменение выработки в организме особых белков, а частности Engrailed-1 (EN1). Он необходим для нормального развития нейронов и обычно не вырабатывается во взрослых (сформированных) клетках поджелудочной железы. Однако EN1 способствует развитию агрессивных форм рака молочной железы и глиобластомы (опухоли мозга).

Исследователи проверили, влияет ли ингибирование EN1 или усиление его экспрессии на рост и выживаемость органоидов поджелудочной железы - трехмерных скоплений ткани, выращенной в лабораторных условиях. Результаты показали, что без EN1 у раковых клеток поджелудочной железы была снижена способность к делению. Усиление экспрессии EN1, напротив, увеличивает выживаемость опухолевых клеток. Аналогичные результаты показал экспермент, в ходе которого исследователи индуцировали выработку EN1 у мышей.