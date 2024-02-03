Ученые объяснили, как уменьшить риск преждевременной смерти
Ученые из Колумбийского университета выяснили, как можно предотвратить преждевременную смерть.
В результате своих исследований ученые выяснили, что малоактивный образ жизни связан с риском преждевременной смерти. Таким образом, даже низкоинтенсивная физическая нагрузка снижает риски для здоровья.
Описание исследования опубликовано в журнале MedicalXpress. В нем приняли участие 8 тысяч добровольцев разного возраста. Они носили специальные устройства, регистрирующие продолжительность и интенсивность их физической активности.
Ученые Колумбийского университета выяснили, что 30 минут активного отдыха позволяют снизить риск преждевременной смерти на 17 %. Более интенсивные активности позволяют увеличить этот показатель до 35 %.