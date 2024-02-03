Ученые объяснили, как уменьшить риск преждевременной смерти

Ученые из Колумбийского университета выяснили, как можно предотвратить преждевременную смерть.

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В результате своих исследований ученые выяснили, что малоактивный образ жизни связан с риском преждевременной смерти. Таким образом, даже низкоинтенсивная физическая нагрузка снижает риски для здоровья.

Описание исследования опубликовано в журнале MedicalXpress. В нем приняли участие 8 тысяч добровольцев разного возраста. Они носили специальные устройства, регистрирующие продолжительность и интенсивность их физической активности.