$90.66+0.4398.64+1.24
Войти в почту

Ученые объяснили, как уменьшить риск преждевременной смерти

Ученые из Колумбийского университета выяснили, как можно предотвратить преждевременную смерть.

Ученые объяснили, как уменьшить риск преждевременной смерти
© Fedpress.ru

В результате своих исследований ученые выяснили, что малоактивный образ жизни связан с риском преждевременной смерти. Таким образом, даже низкоинтенсивная физическая нагрузка снижает риски для здоровья.

Ученые выяснили, что видит человек после смерти

Описание исследования опубликовано в журнале MedicalXpress. В нем приняли участие 8 тысяч добровольцев разного возраста. Они носили специальные устройства, регистрирующие продолжительность и интенсивность их физической активности.

Ученые Колумбийского университета выяснили, что 30 минут активного отдыха позволяют снизить риск преждевременной смерти на 17 %. Более интенсивные активности позволяют увеличить этот показатель до 35 %.

Наука