Ученые выяснили, что видит человек после смерти

Учёные Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета провели исследование, изучив влияние остановки сердца на мозговую активность и сознание людей.

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Проанализировано состояние 53 человек, которых удалось «вернуть к жизни» с использованием сердечно-лёгочной реанимации, они выяснили, что видит человек после временной смерти, передаёт Pravda.Ru.

В частности, они пришли к выводу, что головной мозг человека оказывается устойчивее к кислородному голоданию, чем этого предполагалось ранее. Так, по словам профессора медицины Сэма Парни, признаки нормальной или почти нормальной мозговой активности проявляются примерно даже через час после остановки сердца.

При этом около 40% выживших после остановки сердца участников исследования рассказали о наличии воспоминаний или сознательных мыслей в момент, когда они уже находились в состоянии клинической смерти.

Кроме того, электроэнцефалограмма показала всплески гамма-, дельта-, тета-, альфа- и бета-мозговых волн, связанных с высшими психическими функциями.

Оказалось, что в предсмертный час сознание людей становится более ярким, а восприятие окружающего мира – уникальным. Отмечается, что пациенты, «возвращённые к жизни», описывают 360-градусное осознание пространства вокруг себя, частые видения и ощущения, при этом их наблюдения происходят без страха и страдания.

Предположительно, что без «тормозных систем», характерных для обычной жизни, активируются различные функции мозга, предоставляя доступ к всем аспектам сознания, эмоций и воспоминаний.

«И это не галлюцинации, а реальные переживания, происходящие после смерти», – резюмировал Парни.