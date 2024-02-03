Названы самые частые причины расстройства сна

«Если сон нарушился, допустимо в течение трех-четырех недель попробовать восстановить его самостоятельно, соблюдая обычные правила гигиены сна: отказаться от кофеина за восемь часов до сна, регулярно заниматься физической нагрузкой, составить достаточно строгий режим, вставать по будильнику, в выходные вставать не более чем на два часа позже по сравнению с будними днями, чтобы не мучаться в ночь на понедельник. В общем-то, правила здорового образа жизни, которые все знают, но никто не делает», — пояснила София Черкасова сомнолог.