Можно ли увеличить грудь до первой беременности: отвечает маммолог

Можно ли увеличить грудь до первой беременности и кормления: отвечает маммолог
Решая, делать или нет операцию по коррекции формы груди до наступления первой беременности, нужно все очень хорошо взвесить, говорит хирург-онколог, маммолог Мурашов Иван Юрьевич.
Вот какие моменты нужно учесть.
«Существует риск деформации молочной железы с наступлением беременности и лактации. Железа в любом случае увеличивается, и может выйти так, что эффект, который вы получили, будет утерян. Возможно, после беременности потребуются дополнительные изменения формы молочной железы и замена имплантов. Поэтому я всегда рекомендую, если есть возможность, подождать. Но если это кажется необходимым, есть какие-то показания, большая асимметрия, то, безусловно, это все важные факторы. И с имплантами спокойно кормят», — разъяснил врач в Telegram-канале «Хороший доктор».