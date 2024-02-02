Можно ли увеличить грудь до первой беременности: отвечает маммолог

«Существует риск деформации молочной железы с наступлением беременности и лактации. Железа в любом случае увеличивается, и может выйти так, что эффект, который вы получили, будет утерян. Возможно, после беременности потребуются дополнительные изменения формы молочной железы и замена имплантов. Поэтому я всегда рекомендую, если есть возможность, подождать. Но если это кажется необходимым, есть какие-то показания, большая асимметрия, то, безусловно, это все важные факторы. И с имплантами спокойно кормят», — разъяснил врач в Telegram-канале «Хороший доктор».