Гинеколог объяснила, почему женщинам нельзя таскать тяжести

Опущение органов малого таза, или пролапс, - патология, которая встречается у женщин довольно часто. По словам гинеколога Алены Поповой, основная причина, по которой происходит опущение органов таза, это роды и подъем тяжестей.

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Более того, иногда женщины совмещают одно с другим, отметила врач. Особенно часто такое происходит в сельской местности, где сразу после родов женщины приступают к домашним работам, носят ведра с водой, работают во дворе.

Попова подчеркнула, что сразу после родов женщинам запрещено поднимать тяжести, а тем, кто уже столкнулся с пролапсом, нельзя поднимать 3–5 килограммов, пишет портал 71.RU.

«Чтобы оценить состояние мышц тазового дна, нужно прийти к гинекологу. Есть стандартный тест, который проводится в кресле», – рекомендовала Попова.