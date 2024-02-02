Стоматолог объяснила, чем полезны зубы мудрости

Доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Надежда Патлатая объяснила, стоит ли удалять зубы мудрости. Она также напомнила о полезных свойствах «восьмерок».

«Обычно зубы мудрости появляются в возрасте от 17 до 25 лет. Но могут расти в любом возрасте начиная с 14 лет, и не всегда сразу все четыре зуба», – отметила медик.

По ее словам, если у вас прорезались зубы мудрости, то не следует их сразу же бежать удалять. Ведь они имеют ряд полезных для здоровья полости рта качеств. В первую очередь, они могут служить опорой для других зубов, а также помогать в пережевывании пищи.

Кроме того, они могут помешать смещению других зубов в ряду. При этом удаление «восьмерок» увеличивает риск развития кариеса и других заболеваний полости рта.

Тем не менее сохранять зубы мудрости совсем не обязательно и решение об их удалении принимается стоматологом на основе индивидуальных особенностей пациента.