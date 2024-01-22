Биологи придумали, как заставить зубы расти заново

Ученые задались вопросом, почему у человека зубы перестают расти в детстве, а у животных этот процесс продолжается на протяжении всей жизни.

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В результате молекулярные биологи из университета Плимута выяснили, что дело в стволовых клетках, находящихся в зубах человека.

В журнале Nature Communications говорится, что у человека эти клетки находятся в спящем режиме и не участвуют в регенерации зубов. Если их активировать с помощью лазерных импульсов, рост зубов возобновится.

Опыты на грызунах показали, что метод работает. В частности, молекула Dlk1 может восстановить пульпу и дентин.

Сейчас ученые тестируют методы «пробуждения» стволовых клеток.