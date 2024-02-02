Ученые назвали ген Xist причиной развития аутоиммунных заболеваний у женщин

Ген Xist отвечает за «отключение» одной из двух женских Х-хромосом в их клетках.

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Ученые выяснили, что приводит к развитию аутоиммунных заболеваний у женщин.

Как оказалось, необычно частое развитие таких заболеваний именно у женщин связано с геном Xist, отвечающим за «отключение» одной из двух женских Х-хромосом в клетках.