Ученые назвали ген Xist причиной развития аутоиммунных заболеваний у женщин
Ген Xist отвечает за «отключение» одной из двух женских Х-хромосом в их клетках.
Ученые выяснили, что приводит к развитию аутоиммунных заболеваний у женщин.
Как оказалось, необычно частое развитие таких заболеваний именно у женщин связано с геном Xist, отвечающим за «отключение» одной из двух женских Х-хромосом в клетках.
При попадании молекул, кодируемых этим геном, в кровоток, у женщины развиваются аутоиммунные заболевания, в том числе, волчанка, а также диабет первого типа, заявили Биологи из Швеции и США.