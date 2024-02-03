Эндокринолог объяснила, почему женщинам требуется спать на полчаса дольше мужчин

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала о различиях в потребностях сна у женщин и мужчин. Врач отметила, что представительницы прекрасного пола должны больше спать.

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По мнению врача-эндокринолога Зухры Павловой и ее иностранных коллег, женщине необходимо спать дольше мужчины на 15-30 минут, сообщает «Росбалт». Такая разница во времени пробуждения связана с работой женского мозга: он работает интенсивнее мужского.

Согласно исследованию, женский мозг в течение дня решает огромное количество задач, среди которых вопросы домашнего быта, воспитания детей, рабочие моменты и семейные взаимоотношения. Из-за большой нагрузки женский мозг нуждается в большем времени на отдых.

Кроме того, организм женщины снабжен огромным количеством гормонов, в том числе прогестероном. Этот гормон увеличивается в последние дни месячного цикла, что приводит к большей усталости и желанию спать.