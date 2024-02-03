Названы продукты, которые нельзя употреблять перед сном

Употребление некоторых продуктов перед сном может увеличить риск возникновения бессонницы.

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В частности, специалисты рекомендуют отказаться на ночь глядя от острого соуса, передаёт ЗОЖ.news со ссылкой британское издание The Sun.

Как пояснили медики, продукты на основе чили содержат острые специи, способные повышать температуру тела и вызывать неприятные ощущения в желудке.

Дискомфорт желудку принесёт и томатный суп. Дело в том томаты – кислотный продукт, а значит, он может вызывать изжогу и нарушать сон, особенно, если съесть такой суп ближе к ночи.

Ещё одним продуктом, который нельзя употреблять на сон грядущий, является шоколад – высокое содержание кофеина в нём может быть разрушительным для качественного сна, особенно при употреблении поздним вечером.

Много выпитой жидкости перед сном также не позволит нормально выспаться, так как это может привести к полному мочевому пузырю и многократным пробуждениям для посещения туалета.

Это высокобелковый продукт – стейк – тяжело переваривает, замедляя работу пищеварительной системы, а этот процесс затрудняет засыпание, предупредили медики.