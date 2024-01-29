Онколог рассказал о мифах, связанных с лечением рака молочной железы

Исследования показали, что операции с сохранением молочной железы не менее эффективны при лечении рака на ранних стадиях. Об этом рассказал врач-онколог Роман Евстратов.

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Эксперт объяснил, что раньше для лечения данного вида онкологии применяли радикальную операцию по удалению груди и окружающих тканей. Но в настоящее время, если заболевание обнаружено на ранней стадии, то эффективнее будут органосохраняющие операции. Возможно не только удаление опухоли, но и сохранение формы молочной железы.

Врач добавил, что распространен миф о том, что удаление подмышечных лимфоузлов при раке молочной железы неизбежно приводит к отекам и проблемам с рукой. Но существует современная методика, которая при обнаружении пораженных лимфатических узлов дает возможность провести биопсию, чтобы сохранить функциональность руки.

Онколог уточнил, что операция по полному удалению молочной железы не всегда дает стопроцентную гарантию избавления от онкологии и может привести к серьезным осложнениям, передает РИАМО.