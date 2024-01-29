Эксперт объяснил, как секс может навредить здоровью

Секс — занятие приятное, но в некоторых случаях опасное для здоровья. Вот что об этом нужно обязательно знать.

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Оральный секс может привести к раку. В частности, к раку носоглотки. Основная его причина - это вирус папилломы человека. Эта инфекция передаётся половым путём. Основной фактор риска развития этой болезни - количество половых партнёров на протяжении всей жизни. Так, если у вас было шесть или больше партнёров, с которыми вы занимались оральным сексом, то вероятность развития этой болезни у вас выше в 8,5 раз по сравнению с теми, кто оральным сексом не занимается.

Всего один секс может изменить вашу жизнь. Всегда есть вероятность беременности, даже если вы пользуетесь контрацептивами. Самыми надёжными способами защиты от беременности считаются противозачаточные таблетки и внутриматочная спираль: они эффективны на 99%.

Некоторые болезни, передающиеся во время секса, остаются на всю жизнь. Большую часть заболеваний, передающихся половым путём, можно вылечить при помощи антибиотиков. Но вот герпес - нельзя. Причём этот вирус может передаваться, даже если у вас или у вашего партнёра нет никаких симптомов болезни.

Из-за секса вы можете стать бесплодными. Такое случается при хламидиозе. У большинства людей никаких симптомов при этой болезни не возникает, а передаётся она при незащищённом сексе.

При активном сексе повышается вероятность сердечного приступа. В ходе исследования, проведённого в 2011 году, выяснилось, что секс повышает риск возникновения сердечного приступа в почти три раза. Однако происходит такое редко. Более того, есть научные работы, в которых отмечается, что у мужчин, которые занимаются сексом как минимум два раза в неделю, снижается вероятность столкнуться с инфарктом миокарда.

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