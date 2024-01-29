Ученые выяснили, как распространяются инфекции, разъедающие ткани

Австралийским ученым удалось разгадать более чем 80-летнюю загадку распространения инфекционного заболевания, известного как язва бурули

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Для нас экзотическое инфекционное заболевание, известное как язва бурули, является суровой реальностью в более чем 30 странах мира. Его лечение проблематично и часто заканчивается необратимым повреждением организма. Возбудителем этого неприятного заболевания является бактерия Mycobacterium ulcerans, которая тесно связана с бактерией, вызывающей проказу (Mycobacterium leprae) и туберкулез (Mycobacterium tuberculosis).

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Заболевание обычно начинается с незаметной припухлости или узелка, обычно на руках или ногах, который постепенно увеличивается и приобретает пугающий, обезображивающий вид. Около 70% инфицированных – это дети в возрасте до 15 лет.

Бактерии Mycobacterium ulcerans выделяют в окружающие ткани токсин миколактон, который ослабляет иммунную систему инфицированного человека и вызывает гибель тканей. В некоторых случаях болезнь может привести к летальному исходу, но чаще всего она вытесняет своих жертв из общества из-за необратимых повреждений организма. Лечение очень сложное и не всегда успешное. Оно включает в себя прием антибиотиков в течение нескольких недель или хирургическое вмешательство. Даже после успешного лечения язвы на теле остается большой шрам.

Бактериальная язва

До сих пор оставалось загадкой, как распространяется язва бурули. Ответ на этот вопрос, который озадачивал ученых более 80 лет, возможно, нашли Тимоти Стинеар из Мельбурнского университета и его большая команда соавторов. Их детальное исследование, недавно опубликованное в научном журнале Nature Microbiology, четко показало, что болезнь (по крайней мере, в том, что касается юго-восточного региона Австралии) передается комарами. Это было доказано путем секвенирования генома бактерии и комаров.

Тимоти Стинеар и его коллеги в течение пяти лет детально отслеживали случаи заболевания бурули-язвой в юго-восточной Австралии, которая, к сожалению, является одним из районов, пораженных этим разрушительным заболеванием. Естественным резервуаром возбудителя бурулиной язвы в Австралии являются сумчатые животные, такие как обыкновенный шерстистый опоссум. Болезнь распространяется между сумчатыми и людьми с помощью комара Aedes notoscriptus.

Из-за относительной изолированности района исследования ученые не хотят обобщать, работает ли тот же механизм передачи в Африке, где зародилось это заболевание. Но исследование, по крайней мере, для Австралии, предлагает простые способы профилактики – постоянное использование репеллентов и ограничение пребывания в местах повышенной распространенности комаров.