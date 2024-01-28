Ученые: люди в депрессии не могут долго думать о хороших и радостных событиях

Израильские ученые из Еврейского университета в Иерусалиме выяснили, что люди с диагнозом большого депрессивного расстройства (БДР) чаще и проще отвлекаются от позитивных переживаний по сравнению со здоровыми людьми. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Psychopathology and Clinical Science (JPCS).

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БДР характеризуется постоянным и сильным чувством печали, безнадежности и отсутствием интереса или удовольствия от любой деятельности. Люди с большим депрессивным расстройством часто испытывают значительные нарушения в повседневной жизни, влияющие на работу, отношения и общее благополучие. В двух исследованиях команда попытались выяснить, как здоровые люди и люди с депрессией реагируют приятные и неприятные стимулы. В двух экспериментах в общей сложности участвовали около 200 человек, у половины из которых было диагностировано БДР, а вторая часть не страдала психическими расстройствами и служила контрольной группой.