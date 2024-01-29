Как перестать есть вредную пищу: девять способов

Нет ничего плохого в том, чтобы время от времени наслаждаться мороженым, выпечкой, чипсами. При этом нездоровая пища не должна входить в ваш ежедневный рацион. Всё потому, что диета с большим количеством вредных продуктов связана с ожирением, ожирением печени, высоким уровнем сахара в крови, депрессией, болезнями сердца, некоторыми видами рака.

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Эти девять научно обоснованных способов помогут вам есть меньше вредной пищи.

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Готовьте больше еды дома. Зачастую люди покупают подслащённые кофейные напитки, пончики и фаст-фуд, когда у них другой еды или другого перекуса. Большинство исследований показывают, что люди, которые больше готовят, имеют более качественный рацион.

Ешьте больше белка. Белок - это насыщающее питательное вещество. Научно доказано, что если его потреблять больше, то это поможет сократить количество перекусов и предотвратить переедание.

Регулярно «подпитывайте» своё тело. Некоторые исследования демонстрируют, что пропуск приёмов пищи и отказ от определённых продуктов могут усилить тягу к перекусам. В целом рекомендуется составлять план питания, который состоит из регулярных и богатых питательными веществами и белком блюд и закусок.

Ешьте больше сытной пищи. Особенно важны при этом клетчатка и белок.

Высыпайтесь. Исследования показывают, что недосып и нарушение режима сна могут увеличить общее потребление калорий, перекусы и тягу к продуктам с высоким содержанием углеводов и жиров. Например, к вредной пище. И такой эффект наблюдается уже после одной ночи, в которую вы мало поспали.

Учитесь бороться со стрессом. Научно доказано, что хронический стресс влияет на гормоны, которые регулируют пищевое поведение и выбор продуктов питания, такие как кортизол. При остром или кратковременном стрессе аппетит обычно снижается, а вот хронический стресс вызывает усиление тяги к вкусной еде, в том числе к вредной пище.

Пересмотрите свой выбор продуктов питания. Оказывается, даже если вы просто смотрите на соблазнительную еду, у вас активируется область мозга, которая регулирует аппетит и чувство вознаграждения, полученного от пищи.

Не придерживайтесь экстремальных диет. Из-за этого вы можете начать то терять, то набирать вес. Также подобные диеты связаны с более высоким риском возникновения диабета, высокого кровяного давления, метаболического синдрома.

Регулярно ходите в продуктовый. Результаты исследований показывают, что люди, которые чаще ходят в продуктовые магазины, питаются более качественно по сравнению с теми, кто этого не делает. В том числе они потребляют меньше вредной пищи.

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