Ученые: семейство микробов сифилиса преследует людей на протяжении тысячелетий
Останки людей, живших на восточном побережье Южной Америки почти 2000 лет назад, послужили древнейшим известным доказательством существования семейства микроорганизмов, вызывающих сифилис, сообщает Nature.
Открытие, о котором сообщается в журнале Nature, ставит под сомнение и без того шаткую идею о том, что команда Христофора Колумба экспортировала сифилис в Европу. Что еще более важно, говорят ученые, древние геномы отодвинули происхождение бледной трепонемы , вызывающей сифилис и другие «трепонемные» заболевания, на тысячи лет назад.
Происхождение сифилиса и других трепонемных заболеваний остается загадкой. Взрывные вспышки сифилиса в Европе, начавшиеся в конце пятнадцатого века, привели к появлению теории о том, что команда Колумба завезла болезнь из Америки.
Но отсутствие четких доказательств наличия сифилиса в доколумбовых останках из Америки поставило под сомнение эту теорию. В 2020 году исследователи сообщили об открытии разнообразных штаммов T. pallidum в Европе пятнадцатого века — некоторые из них потенциально появились еще до возвращения команды Колумба. Находка позволила предположить, что бактерия уже эволюционировала в Европе в течение значительного времени до возвращения путешественников.
Исследователи обнаружили, что геномы T. pallidum , извлеченные из костей, наиболее похожи на геномы современного подвида, который обычно вызывает беджель — заболевание, которое сегодня обычно не встречается в Америке. Древние геномы были менее похожи на геномы штаммов, обычно вызывающих фрамбезию или сифилис, которые оба встречаются в Южной Америке. Это означает, что нынешнее распространение подвидов T. pallidum отличается от прошлого.
Дальнейший анализ геномов показал, что известные линии T. pallidum , вероятно, начали диверсифицироваться еще 14 000 лет назад — на 10 000 лет раньше, чем предполагалось ранее — и что современные штаммы развились за последние 3 000 лет.
Одна из возможностых теорий заключается в том, что трепонемные заболевания возникли еще раньше в Евразии или Африке и достигли Америки вместе с первыми людьми, мигрирующими туда 15 000 лет назад.
Другая причина заключается в том, что бактерии перешли к человеку от животного-хозяина, говорит Энн Стоун, археолог-генетик из Университета штата Аризона в Темпе, которая не участвовала в исследовании. Приматы и другие животные, включая кроликов, могут быть заражены T. pallidum, отмечает она.
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