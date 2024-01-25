Модифицированный вирус вернул слух глухому мальчику

Специалисты Детской больницы Филадельфии (CHOP) вернули глухому мальчику слух благодаря экспериментальной генной терапии, сообщает издание NDTV. По его данным, ученые ввели пациенту модифицированный вирус, который запустил выработку недостающего белка в организме. Предполагается, что в дальнейшем эту методику можно будет использовать для исправления других генетических проблем.

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Пациентом CHOP стал 11-летний мальчик по имени Айссам Дам. Он родился глухим из-за крайне редкой мутации в гене, ответственном за синтез отоферлина. Данный белок необходим для того, чтобы волосковые клетки уха могли преобразовывать звуковые сигналы в химические колебания, передающиеся в головной мозг.

Специалисты больницы ввели во внутреннюю жидкость улитки уха модифицированный вирус, который способен транспортировать рабочую копию поврежденного гена. В результате волосковые клетки вновь начали вырабатывать необходимый белок.

«Хотя генная терапия, которую мы провели у нашего пациента, заключалась в исправлении аномалии в одном очень редком гене, работа может открыть дверь для будущего исправления некоторых из более чем 150 других генов, которые вызывают потерю слуха у детей», — заявили врачи CHOP по итогам операции.

Как сообщалось ранее, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило проводить терапию на основе так называемых генетических ножниц. Данная методика предполагает редактирование генов, провоцирующих развитие каких-либо заболеваний.