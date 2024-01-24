Ученные установили, что образование продлевает жизнь
Ученые заявили, что образование способно продлить продолжительность жизни. К такому выводу пришли специалисты Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME, проанализировавшие более 600 научных работ.
Как оказалось, каждый дополнительный год учебы снижает вероятность ранней смерти на 2%. Поэтому даже у тех, кто проучился всего шесть классов, вероятность ранней смерти ниже по сравнению с необразованными людьми на 13%.
У тех, кто окончил среднюю школу вероятность умереть в раннем возрасте снижена на 25%, а у тех, кто в целом потратил на образование 18 лет – 34%.
При этом ученые отметили, что эти показатели работают как на мужчинах, так и женщинах, вне зависимости от того, где они живут.
Ранее ученые выяснили, зачем и при каких обстоятельствах собаки машут хвостом, а также объяснили, почему не стоит кормить кошек сметаной.