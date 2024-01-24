Ученные установили, что образование продлевает жизнь

Ученые заявили, что образование способно продлить продолжительность жизни. К такому выводу пришли специалисты Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME, проанализировавшие более 600 научных работ.

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Как оказалось, каждый дополнительный год учебы снижает вероятность ранней смерти на 2%. Поэтому даже у тех, кто проучился всего шесть классов, вероятность ранней смерти ниже по сравнению с необразованными людьми на 13%.

У тех, кто окончил среднюю школу вероятность умереть в раннем возрасте снижена на 25%, а у тех, кто в целом потратил на образование 18 лет – 34%.