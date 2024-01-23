Новая теория эволюции объясняет уменьшение в размерах животных с течением времени

Согласно новым выводам, загадка уменьшения размеров аляскинских лошадей, криптодиранских черепах и островных ящериц может быть разгадана. Например, ранними предками лошадей были небольшие животные размером с собаку, которые увеличивались в размерах с течением времени в ходе эволюции, в конечном итоге создав современную лошадь.
Теоретическое исследование, опубликованное в журнале Communications Biology, предполагает, что изменение размеров животных во времени зависит от двух основных экологических факторов: степени прямой конкуренции за ресурсы между видами и уровня риска исчезновения из окружающей среды.
Доктор Шовонлал Рой, эксперт по моделированию экосистем из Университета Рединга, руководивший исследованием, поясняет:
«Как и мы, стараемся адаптироваться к жаре или холоду в зависимости от того, где мы живем, наши исследования указывают на то, что размеры животных могут увеличиваться или уменьшаться в течение длительных периодов, в зависимости от их среды обитания и конкурентного давления»
Исследование, использующее компьютерные модели эволюции, выделяет три различные закономерности изменения размеров тела в различных условиях:
- Постепенное увеличение размеров с течением времени: Это происходит, когда конкуренция между видами в основном определяется относительными размерами тел, а не различиями в нишах. Некоторые группы морских животных, например, постепенно увеличивались в размерах в течение миллионов лет.
- Увеличение размеров сопровождается вымиранием: Здесь самые крупные животные периодически вымирают, открывая возможность другим видам занять их место и развить еще более крупные тела. Это объясняет цикличность в изменении размеров в природе.
- Постепенное уменьшение размера с течением времени: Моделирование также предсказывает противоположность правилу Коупа, которое гласит, что размеры тела животных должны увеличиваться с течением времени. Это происходит в условиях высокой конкуренции и совпадения в использовании ресурсов, что ставит виды под эволюционное давление, заставляя их уменьшаться в размерах.
Палеонтологические данные часто противоречат этому правилу, показывая различные тенденции изменения размеров различных групп животных.
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