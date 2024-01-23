Новая теория эволюции объясняет уменьшение в размерах животных с течением времени

«Как и мы, стараемся адаптироваться к жаре или холоду в зависимости от того, где мы живем, наши исследования указывают на то, что размеры животных могут увеличиваться или уменьшаться в течение длительных периодов, в зависимости от их среды обитания и конкурентного давления»