Стало известно, почему маленькие собаки живут дольше

Ученые заметили, что представители небольших пород часто живут дольше крупных собратьев. Теорию проверили на практике. Исследователи из Вашингтонского университета собрали данные более чем 27 тысяч владельцев собак через онлайн-опрос о состоянии здоровья и жизненном опыте питомцев, пишет Daily Mail.

Эксперты пришли к выводу, что обе группы собак страдают от одинакового количества заболеваний, но те, которые поражают миниатюрные породы, далеко не так серьезны. Оказалось, что более крупные собаки (больше 20 кг) были склонны страдать от рака, недугов желудочно-кишечного тракта и инфекций. У собак меньшего размера реже случались заболевания, угрожающие жизни.