Ученые выяснили, как мозг обрабатывает эмоции во время сна

Французские ученые из медицинского института Фер-а-Мулен в Париже выяснили, как наш мозг обрабатывает и консолидирует эмоциональные воспоминания во время сна. Доклад опубликован в научном журнале Trends in Neurosciences (TINS).

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Как показали обширные исследования на грызунах, главную роль в процессе запоминания информации играют дорсальный и вентральный гиппокамп — части парной структуры нашего мозга, расположенные в височных отделах полушарий. Дорсальная часть вовлечена в обработку пространственной памяти (информации, где именно что-то произошло), тогда как вентральная играет решающую роль в эмоциональной памяти, то есть, как мы отнеслись к случившимся событиям.

На стадии быстрого сна эти области взаимодействуют посредством определенных паттернов (последовательностей) мозговых волн. Этот процесс облегчает интеграцию пространственной и эмоциональной информации, что имеет решающее значение для укрепления воспоминаний. В первую очередь он затрагивает фрагменты памяти, имеющие эмоциональное значение.

По словам исследователей, понимание этих процессов имеет глубокие последствия — от улучшения методов лечения посттравматического стрессового расстройства и тревожности до совершенствования нашего понимания того, как воспоминания формируют нашу личность.