Потребление каких продуктов может снизить риск развития рака и диабета у женщин

Ни для кого не секрет, что рацион питания оказывает немаловажное влияние на функционирование организма и самочувствие человека. Мы – то, что мы едим, утверждают специалисты, поэтому рекомендуют следить за качеством и количеством потребляемых продуктов, отдавая предпочтение только самым полезным и питательным из них.

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Но как понять, что на самом деле является таковым? Ученые регулярно исследуют состав самых различных продуктов питания, выявляя их новые свойства и периодически корректируя или опровергая свои прошлые выводы.

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И все же есть некоторые факты, с которыми сложно поспорить: например, с тем, что белки являются важнейшим строительным материалом нашего тела и здоровья, так как они необходимы для роста и восстановления клеток. Но, как оказалось, потребление белков разного происхождения по-разному отражается на работе органов. Подробности – в материале "Рамблера".

Эксперимент

Специалисты научно-исследовательского центра питания человека имени Джина Майера при Министерстве сельского хозяйства США провели исследование, в котором приняли участие 48 762 медсестер. Номинально оно длилось в период с 1984 года по 2016 год, так как ученые изучали данные о состоянии здоровья участниц, полученные из опросов 40-летней и 8-летней давности соответственно. Вместе с тем женщины актуализировали сведения о своем самочувствии и привычках каждые два года.

Цели

Специалисты намеревались выяснить, какой рацион питания – с преобладанием белков растительного или животного происхождения – помог участницам сохранить физическое и психическое здоровье, а также снизил риск развития следующих хронических заболеваний:

рака;

сахарного диабета 2 типа;

инфаркта миокарда;

сердечной недостаточности;

инсульта;

почечной недостаточности;

хронической обструктивной болезни легких;

болезни Паркинсона;

рассеянного склероза.

Условия

Для получения требуемых результатов ученые, на основании изученных опросников, разделили участниц на две группы: тех, кто потреблял больше продуктов с богатым содержанием белков растительного или животного происхождения.

В первом случае речь идет о хлебе, овощах, фруктах, хлопьях, картофельном пюре, орехах, фасоли, арахисовом масле и макаронах. Во втором подразумеваются говядина, курица, молоко, рыба, морепродукты, сыр.

Выводы

В результате ученые пришли к следующему выводу: женщины, которые потребляют большее количество белка из растительных источников, реже заболевают вышеперечисленными хроническими заболеваниями.