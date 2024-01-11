Ученые изобрели вдыхаемый аэрозоль, определяющий рак легких

Биоинженеры из США разработали уникальную систему ранней диагностики рака легких – вдыхаемый аэрозоль с наносенсорами. Отчет о проделанной учеными работе опубликован в научном журнале Science.org. Разработка была успешна протестирована на мышах.

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В настоящее время методами диагностики рака легких служат компьютерная томография и биопсия. Однако эти типы исследований требуют дорогостоящего оборудования и больших ресурсных затрат, к тому же эффективны не на всех стадиях онкологического заболевания.

Новый скрининговый метод с помощью аэрозоля с наносенсорами подразумевает собой вдыхание специального вещества, после чего от наносенсоров отщепляются олигонуклеотидные метки, если заболевание действительно есть в организме. Эти метки будут определяться в моче с помощью специальных тест-полосок. Заявляется, что такой метод обнаружения болезни будет гораздо дешевле ныне существующих, к тому же поможет выявлять рак на самых ранних стадиях, что увеличивает шансы на успешное лечение.

Такой тип скрининга назвали PATROL (point-of-care aerosolizable nanosensors with tumor-responsive oligonucleotide barcodes, аэрозольные наносенсоры с реагирующими на опухоль олигонуклеотидными метками для применения в месте оказания помощи).

В процессе доклинических испытаний на мышах этот метод диагностики продемонстрировал чувствительность 75,2%.

«Гистологических и иммунологических признаков токсичности и воспалительного ответа зарегистрировано не было», –утверждается в материале N+1.