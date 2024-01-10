Человек может умереть от разбитого сердца, доказали ученые

В 2023 году скончалась певица Шинейд О’Коннор. Артистки не стало спустя 18 месяцев после самовольного ухода из жизни ее 17-летнего сына Шейна. В СМИ писали, что смерть знаменитости наступила по естественным причинам. Однако некоторые ее близкие уверены, что все дело в разбитом сердце. Оно не выдержало потери сына. Об этом сообщает MailOnline.

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Ветеринарная медсестра Сара Вудворд из Уортинга рассказывает о том, как ей стало плохо после звонка о смерти отца ее лучшей подруги. Она знала его 45 лет, поэтому новость о его кончине восприняла очень близко к сердцу.

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Сара Вудворд не успела положить трубку, как ощутила острую боль, распространяющуюся через спину в челюсть по левой руке. Кожа ее резко побледнела. Женщина активно занималась спортом и правильно питалась, поэтому и мысли не допускала, что это сердечный приступ. Ситуацию прояснили врачи, к которым больная попала после того, как ее коллега вызвал скорую.

Анализы Сары Вудворд показали, что у нее синдром разбитого сердца. При нем происходит резкое ослабление мышц левого желудочка сердца — его главной насосной камеры. Чаще всего эта болезнь возникает у женщин от 50 лет и старше, причем после какого-либо шока. Но врачи долго не могли понять, почему прилив адреналина так влияет на некоторых людей.

В июне 2023 года журнал Cardioglass Research опубликовал результаты исследования, согласно которым, клетки сердца более чувствительны к адреналину, если они также подвергаются воздействию двух молекул: микроРНК-16 и микроРНК-26а.

Врачи не знают, как они образуются. Однако известно, что они высвобождаются во время депрессии, стресса и беспокойства. Хронический стресс может привести к такоцубо, той самой смерти от разбитого сердца.

Проведенное ранее исследование в Массачусетской больнице общего профиля показало, что те, кто, проходя онкологическое сканирование и имея повышенную активность миндалины, сигнализирующей о стрессе, заболевали такоцубо чаще остальных.