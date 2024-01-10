Кардиолог назвала продукт, снижающий риск возникновения болезней сердца

Даже в продвинутый XXI век люди сталкиваются с проблемами со здоровьем. Современная медицина не всегда может помочь вылечить человека. Однако есть возможность снизить риски возникновения некоторых недугов.

Кардиолог Николь Харкин назвала продукты, способствующие здоровой работе сердца. Об этом сообщает Express.co.uk.

По словам эксперта, орехи являются хорошим источником полезных жиров, растительного белка, клетчатки и полифенолов. Потребление орехов может помочь снизить риск появления болезней сердца, потому как такая еда понижает уровень холестерина, воспаления и резистентность к инсулину.

«Большое рандомизированное исследование показало, что, когда 30 граммов смешанных орехов в день добавлялись в средиземноморскую диету, риск сердечно-сосудистых заболеваний снизился на 30%», — рассказала медик об исследовании 2018 года, результаты которого опубликовали в New England Journal of Medicine.

В исследовании приняли участие 7447 человек, подверженные риску проблем с сердцем. За пациентами наблюдали около пяти лет. Итоги показали, что, те, в чей рацион входили орехи, реже страдали от болезней сердца.

Эффективнее всего миндаль и грецкие орехи. Однако остальные разновидности этого продукта также несут пользу организму.