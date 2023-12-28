Самые необычные медицинские открытия 2023 года

Медицина постоянно развивается, и ученые каждый год расширяют наши знания о здоровье.

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О самых необычных открытиях в сфере медицины в 2023 году — в материале «Рамблера».

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Патогены в кофемашинах в больницах

С 31 октября по 31 декабря 2022 года исследователи взяли мазки с 25 кофемашин, среди которых были полностью автоматические, капсульные (например, Nespresso) и эспрессо-машины.

Семнадцать из них были взяты из комнат отдыха и офисов отделения анестезиологии и интенсивной терапии университетской больницы и Института медицинской микробиологии, иммунологии и гигиены в Кельне, Германия. Еще восемь находились в домах сотрудников.

Все кофеварки использовались не менее года, и ни одна из них не подвергалась специальной очистке перед отбором проб. На момент отбора проб ни в одном из этих мест не было вспышек заболеваний.

С каждой кофеварки был взят мазок в пяти определенных местах: на поддоне для сбора капель, на выходном отверстии, на кнопках, на ручке резервуара для воды и внутри резервуара для воды.

Среди восьми видов грамотрицательных микроорганизмов, обнаруженных в медицинских целях, 81 % был найден в кофеварках в больнице, в основном на поддонах, розетках и ручках резервуаров для воды, что подчеркивает необходимость соблюдения правил гигиены рук.

Staphylococcus Aureus был единственным грамположительным видом, вызвавшим заболевание: один раз на кнопках домашней кофеварки и один раз на внутренней поверхности резервуара для воды в больнице, что говорит о том, что руки пользователей касаются даже маловероятных частей машин, отмечают авторы исследования.

Опасность популярных рождественских десертов

Исследование, опубликованное в рождественском номере журнала BMJ, показало, что в рождественских десертах из телешоу The Great British Bake Off чаще всего используются ингредиенты, которые ассоциируются с уменьшением, а не увеличением риска смерти или заболевания.

Из 363 взаимосвязей между ингредиентами и рисками для здоровья 149 оказались статистически значимыми. Интересно, что 110 связей указывали на снижение риска для здоровья, причем наибольшую пользу приносили фрукты, кофе и орехи. С другой стороны, алкоголь и сахар чаще повышают риск для здоровья, а алкоголь связан с раком толстой кишки и желудка, подагрой и нерегулярным сердцебиением.

Кола как лекарство от кома в горле

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале BMJ, ученые провели рандомизированное контролируемое исследование (РКИ), чтобы оценить безопасность и эффективность колы для облегчения застревания пищи в пищеводе.

Результаты исследования показали, что употребление колы не помогло избежать полного защемления пищевода пищей. Исследователи рекомендуют наблюдение за всеми случаями задержки пищевого болюса и дальнейшее изучение пользы колы при раннем или частичном защемлении пищевода.

Опасность недообразованности

Исследование показало, что люди со средним уровнем научных знаний обладают самым высоким уровнем самоуверенности — и самым негативным отношением к науке.