Американские ученые изобрели таблетку для похудения

В век продуктового изобилия главной проблемой становится ожирение. Оно вызывает не только перемены во внешности, но и проблемы со здоровьем всего организма. Ученые бьются над решением проблемы лишнего веса. Ближе всех, предположительно, оказались американские исследователи. Об этом сообщает журнал Science Advances.

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Cотрудники Массачусетского технологического института изобрели виброкапсулу VIBES, которая при механическом воздействии на желудок создает ощущение сытости. Мозг воспринимает сигналы от нее как знак того, что желудок растянуло от пищи, и считает, что голод утолен.

Для экспериментов ученые использовали свиней йоркширской породы, потому как их желудок по анатомо-физиологическим параметрам близок к человеческому. Результаты опытов показали, что виброкапсула почти на 40% снизила потребление пищи свиньями.

На основе итогов исследования ученые предположили, что принцип работы виброкапсулы может расширить возможности лечения расстройства пищевого поведения у людей.