Американские ученые изобрели таблетку для похудения
В век продуктового изобилия главной проблемой становится ожирение. Оно вызывает не только перемены во внешности, но и проблемы со здоровьем всего организма. Ученые бьются над решением проблемы лишнего веса. Ближе всех, предположительно, оказались американские исследователи. Об этом сообщает журнал Science Advances.
Cотрудники Массачусетского технологического института изобрели виброкапсулу VIBES, которая при механическом воздействии на желудок создает ощущение сытости. Мозг воспринимает сигналы от нее как знак того, что желудок растянуло от пищи, и считает, что голод утолен.
Для экспериментов ученые использовали свиней йоркширской породы, потому как их желудок по анатомо-физиологическим параметрам близок к человеческому. Результаты опытов показали, что виброкапсула почти на 40% снизила потребление пищи свиньями.
На основе итогов исследования ученые предположили, что принцип работы виброкапсулы может расширить возможности лечения расстройства пищевого поведения у людей.
Ранее «Рамблер» писал о том, какие утренние привычки помогают похудеть.