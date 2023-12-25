В России ИИ научат предсказывать инфаркт
Медики все чаще обращаются за помощью к искусственному интеллекту. В том числе его хотят использовать для ранней диагностики инфаркта.
О том, как ИИ поможет российской медицине, рассказала «РИА Новости» заместитель мэра Москвы во вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В России в 2023 году провели эксперименты по внедрению ИИ в процессы эндоскопических исследований, а также в патоморфологию и цитологию.
«Мы очень хотим научить модель просчитывать риски развития инфаркта в перспективе полутора-двух лет. И такую систему мы сейчас активно отрабатываем. Также хотим превентивно видеть возможное развитие заболеваний у детей», — объяснила Ракова.
Сегодня, по словам Анастасии Раковой, существует около десяти экспериментальных моделей, гипотез и сервисов для выявления риска инфаркта на ранней стадии. Все они находятся на глубокой стадии разработки.
Ранее «Рамблер» писал о том, как выявить слабоумие на ранней стадии в период праздников.