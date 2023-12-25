Ранний признак слабоумия, проявляющийся в праздники

Многие старики страдают от слабоумия, к которому их родственники бывают просто не готовы. Однако медики считают, что этот недуг можно выявить на самой ранней стадии.

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О первом признаке слабоумия сообщил Mirror.

В Новый год и Рождество важно навестить старших родственников, потому как именно в этот период можно выявить первые симптомы слабоумия. Эксперты напоминают: приготовление праздничного ужина – задача не из простых даже для полностью здорового человека, потому как требует сосредоточенности. Если кто-то забывает сделать простые вещи, это может говорить о раннем проявлении слабоумия.

«Такая простая вещь, как забыть поставить духовку для рождественской индейки, может быть предупреждением о том, что любимый человек переживает раннюю стадию слабоумия», – объяснил национальный клинический директор по деменции и психическому здоровью пожилых людей Алистер Бернс.

Также стоит обратить внимание, если человек забывает о врученном ему подарке. Это тоже может быть признаком раннего слабоумия. Однако стоит учитывать и количество выпитого им. Причиной его забывчивости может быть алкоголь.