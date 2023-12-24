Ученые выяснили, как улучшить работу мозга за три минуты

Ученые узнали, как улучшить работу мозга за три минуты
Японские ученые выяснили, что ритмичная музыка способна благотворно повлиять на память, внимание и мышление.
По информации издания Neuroscience, эксперты из Университета Цукубы провели исследования, доказавшие, что физические тренировки под музыку позволяют функциям мозга совершенствоваться. Музыка усиливает эффект от упражнений, и чувствительные к ритмичным мелодиям люди могут без лишнего напряжения улучшить работу префронтальной коры головного мозга.
В научном эксперименте задействовали 48 добровольцев. Это были здоровые люди от 18 до 26 лет. Под ритмичную музыку они выполняли трехминутные упражнения из аэробики. У испытуемых, которые во время упражнений увлекались ритмом и испытывали сильный душевный подъем, заметили повышение активности мозга. На возбуждающие действия отреагировали зоны мышления, памяти и внимания. Эти функции позволяют концентрироваться на задачах и успешно идти к цели.
Специалисты рассчитывают на то, что их исследование поможет разработать необременительные для большинства людей упражнения для улучшения когнитивных способностей.