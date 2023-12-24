Ученые выяснили, как улучшить работу мозга за три минуты

По информации издания Neuroscience, эксперты из Университета Цукубы провели исследования, доказавшие, что физические тренировки под музыку позволяют функциям мозга совершенствоваться. Музыка усиливает эффект от упражнений, и чувствительные к ритмичным мелодиям люди могут без лишнего напряжения улучшить работу префронтальной коры головного мозга.

В научном эксперименте задействовали 48 добровольцев. Это были здоровые люди от 18 до 26 лет. Под ритмичную музыку они выполняли трехминутные упражнения из аэробики. У испытуемых, которые во время упражнений увлекались ритмом и испытывали сильный душевный подъем, заметили повышение активности мозга. На возбуждающие действия отреагировали зоны мышления, памяти и внимания. Эти функции позволяют концентрироваться на задачах и успешно идти к цели.