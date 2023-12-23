Neuroscience: три минуты упражнений под ритмичную музыку улучшают работу мозга

Предыдущие исследования показали, что люди с высокой чувствительностью к ритмичной музыке, под которую хочется танцевать (грув-музыке), могут улучшить работу префронтальной коры, просто слушая грув. В новой работе ученые выяснили, что усилить эффект можно сочетанием музыки и физических упражнений.

В эксперименте 48 здоровых человек в возрасте от 18 до 26 лет выполняли трехминутные аэробные упражнения очень низкой интенсивности под ритмичную музыку. У участников, сообщивших, что их тела отвечают на ритм музыки во время упражнений, что сопровождалось эмоциональным возбуждением, наблюдалось повышение активности левой дорсолатеральной префронтальной коры головного мозга — зоны, отвечающей за исполнительные функции: внимание, память и мышление. Эти способности позволяют планировать действия, необходимые для достижения цели и добровольно концентрировать внимание на нужном сейчас объекте.