Как повысить эффективность любых тренировок

Впервые об эффективности музыки в качестве средства для выносливости заговорили в далеком 1911 году — тогда ученый из Нью-Йорка обнаружил, что велосипедисты ехали на 8,5% быстрее под звуки военного оркестра, чем в тишине. Современные ученые даже оптимистичнее в своих оценках влияния музыки на самочувствие. Считается, что приятная мелодия способна повысить работоспособность на 10–15%, а то и на 20%.