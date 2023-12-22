Как повысить эффективность любых тренировок

Назван простой способ повысить эффективность любых тренировок
Впервые об эффективности музыки в качестве средства для выносливости заговорили в далеком 1911 году — тогда ученый из Нью-Йорка обнаружил, что велосипедисты ехали на 8,5% быстрее под звуки военного оркестра, чем в тишине. Современные ученые даже оптимистичнее в своих оценках влияния музыки на самочувствие. Считается, что приятная мелодия способна повысить работоспособность на 10–15%, а то и на 20%.
Важно, чтобы трек вам нравился, слова песни также имеют значение. Согласно обзору 139 исследований за более чем 100 лет, опубликованному в журнале Psychological Bulletin, музыка значительно улучшает эмоциональное состояние, повышает физическую работоспособность, облегчает восприятие нагрузок и помогает правильно дышать во время занятий спортом.
«Музыка, по-видимому, проникает в такие области мозга, как миндалевидное тело, которое участвует в обработке эмоций, и мозжечок, который отвечает за физические рефлексы и некоторые эмоции», — говорит профессор Карагеоргис, один из авторов исследований. По словам эксперта, музыка не уменьшает физическую усталость, но способна изменить нашу интерпретацию усталости и сделать тренировку более приятной.