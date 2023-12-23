Антивакцинаторы «переложили» свое видение еще и на животных: чем это грозит им

Исследование, проведенное в Школе общественного здравоохранения Техасского университета A&M, выявило удивительную связь между вакцинацией домашних животных и нерешительностью в отношении вакцин их хозяев.

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Доктор Саймон Хэдер проанализировал данные более 2000 владельцев собак и 1400 владельцев кошек и обнаружил, что решения, которые мы принимаем в отношении наших пушистых друзей, могут отражать нашу позицию в отношении человеческих вакцин.

Исследование показало, что, хотя подавляющее большинство владельцев домашних животных прививают своих собак и кошек от бешенства, когда речь заходит о неосновных вакцинах, возникает нерешительность. Факторы, влияющие на эту тенденцию, включали в себя восприятие важности, эффективности и безопасности вакцин. Интересно, что владельцы домашних животных, не имеющие расходов на ветеринарию, демонстрировали более высокий уровень нерешительности в отношении вакцин.

Важно отметить, что исследование выявило значительную связь между отношением к вакцинации домашних животных и людей. Поддержка требований к вакцинации животных сильно коррелировала с аналогичными взглядами на обязательную вакцинацию людей, что говорит о потенциальном побочном эффекте.

Поскольку обеспокоенность по поводу нерешительности в отношении вакцин растет, данное исследование подчеркивает необходимость борьбы с этим явлением, чтобы предотвратить серьезные вспышки заболеваний, предотвращаемых с помощью вакцин.