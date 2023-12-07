Люди, у которых есть домашние кошки, вдвое больше подвержены риску развития шизофрении по сравнению с теми, кто не содержит домашних животных. К таким выводам пришли австралийские учёные, опубликовавшие результаты своего исследования в Schizophrenia Bulletin.

Эксперты из Квинслендского центра исследований психического здоровья проанализировали более 1,9 тысячи научных статей, опубликованных с 1980 по 2023 год, выбрав 106 для полнотекстового обзора. В итоге основой для их работы стали данные из 17 публикаций.

Выяснилось, что присутствие домашних животных, особенно кошек, вызывает повышенный риск возникновения шизофрении у людей в возрасте до 25 лет. Это связано с паразитом, передающимся через укусы животных: он плохо влияет на мозг человека, приводя к ухудшению памяти, нарушениям когнитивных функций, бреду, расстройству личности и другим негативным явлениям.