Причины выпадения волос и способы лечения перечислила доктор

Красивые и пышные волосы всегда считались признаком здоровья и привлекательности. Их выпадение может негативно повлиять на самооценку человека и заставить его впасть в уныние. Однако это не значит, что решить эту проблему нельзя.

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О том, почему лезут волосы и как с этим бороться, читайте в нашем материале.

Врач Наталья Зубарева составила список анализов, которые надо сдать, если вы понимаете, что теряете локоны.

Проверка на дефицит минералов и витаминов Железо,

Витамины группы В,

Витамин С,

Цинк,

Магний,

Селен,

Йод.

Без них невозможен нормальный рост волос.

Проверка щитовидной железы

«При снижении уровня выработки гормонов волосы становятся тусклыми, ломкими, плохо растут, может возникнуть алопеция», — рассказала медик у себя в социальных сетях.

Проверяем работу ЖКТ

«Сниженная кислотность желудка провоцирует дефицит белка — основного строительного материала для волос», — пояснила медик.

Проверяем гормоны

Облысение происходит из-за преобладания андрогенов, то есть мужских половых гормонов. Кроме того, причиной проблемы может быть снижение уровня женских гормонов, то есть эстрогенов.

Анализируем эмоциональное состояние

«Хронический стресс истощает внутренние запасы организма, увеличивая потребность в витаминах и минералах», — объяснила врач Зубарева.