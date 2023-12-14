Названа главная опасность от седативных снотворных

Употребление седативных снотворных препаратов связано с более высоким риском переломов костей. К таким выводам пришли исследователи из Гонконгского университета. Результаты опубликованы в Sleep Medicine Reviews (SMR).

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Исследователи изучили 20 обсервационных исследований, проведенных учеными из 11 стран мира. В них приняли участие шесть миллионов человек. Ученые выделили информацию о состоянии здоровья испытуемых и приеме ими различных лекарственных средств.

Мета-анализ научных работ в рамках нового исследования показал, что у людей, употребляющих седативно-снотворные средства, риск переломов костей выше по сравнению с теми, кто их не принимает. В частности, использование таких лекарств было связано с повышением риска перелома бедра на 32%, а других костей в теле - на 41%. Риск был одинаковым для седативно-снотворных средств с возможностью как длительного, так и кратковременного применения.