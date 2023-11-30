Ученые выяснили, какие люди чаще страдают от деменции

У людей с такими чертами характера, как добросовестность, экстраверсия и позитивная аффективность, с меньшей вероятностью будет диагностирована деменция, чем у тех, кто обладает невротизмом и негативной аффективностью, говорится в новом исследовании, проведенном учеными из Калифорнийского университета в Дэвисе и Северо-Западного университета.

Работа опубликована в журнале Alzheimer's & Dementia: Journal of the Alzheimer's Association.

Разница не связана с физическим повреждением мозговой ткани, обнаруженным у пациентов с деменцией, а скорее с тем, как определенные черты личности помогают людям справляться с нарушениями, связанными с деменцией.

Специалисты проанализировали данные восьми опубликованных исследований, включавших более 44 000 человек, из которых у 1703 развилось деменция. Они изучили показатели "большой пятерки" черт личности (добросовестность, экстраверсия, открытость опыту, невротизм и сговорчивость) и субъективного благополучия (позитивный и негативный аффект, удовлетворенность жизнью) в сравнении с клиническими симптомами деменции (показатели когнитивных тестов) и патологией мозга при вскрытии.

Исследователи обнаружили, что высокие показатели по негативным чертам характера (невротизм, негативный аффект) и низкие показатели по позитивным чертам характера (добросовестность, экстраверсия, позитивный аффект) связаны с более высоким риском постановки диагноза "деменция". В меньшем числе исследований защитный эффект оказывали высокие показатели открытости опыту, сговорчивости и удовлетворенности жизнью.

Однако, к удивлению исследователей, не было обнаружено никакой связи между этими чертами личности и фактической невропатологией в мозге людей после смерти.

Одно из объяснений заключается в том, что некоторые черты характера могут делать людей более устойчивыми к повреждениям, вызванным такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера. Люди с более высоким уровнем некоторых черт могут находить способы, независимо от того, осознают они это или нет, справляться с нарушениями и работать над ними.

Другие работы ученых показали, что некоторые люди с довольно обширной патологией могут демонстрировать незначительные нарушения в когнитивных тестах.

Исследователи также изучили другие факторы, которые могли бы повлиять на связь между личностью и риском развития деменции и невропатологии, включая возраст, пол и уровень образования.

"Мы не нашли почти никаких доказательств влияния этих факторов, за исключением того, что защитный эффект осознанности усиливался с возрастом", — говорит Эмори Бек, доцент кафедры психологии Калифорнийского университета в Дэвисе и автор статьи.