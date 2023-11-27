Медики назвали болезнь, возникающую у женщин из-за недосыпа

Теме взаимосвязи качественного сна и состояния здоровья посвящено много книг и научных трудов. Однако медики даже сегодня находят новые сведения о том, как недосып влияет на организм человека. Это касается не только мужчин, но и женщин.

В США провели исследование на 35 здоровых женщинах, которые обычно спали положенные семь-восемь часов. В течение первых шести недель они жили в привычном режиме. Следующие шесть недель они ложились спать на полтора часа позже. Качество их сна фиксировали наручные трекеры.

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Результаты исследования показали, что недосып у женщин приводит к раннему развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

«Многие проблемы можно было бы решить, если бы люди спали хотя бы семь-восемь часов в сутки», — пишут медики.

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