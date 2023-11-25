Почему после кофе хочется спать
Мы привыкли считать, что кофе – это бодрящий напиток, который позволяет почувствовать себя энергичнее в период недосыпа и упадка сил.
Многие люди так сильно ощущает на себе воздействие кофеина, что даже отказываются от кофе после 17 часов вечера, опасаясь лишиться сна ночью.
Однако пока одних людей кофе по-настоящему бодрит, другие, напротив, склонны испытывать сонливость после употребления этого напитка. Подробнее о том, почему так происходит, читайте в материале "Рамблера".
Толерантность к кофеину
Если вы заядлый кофеман и не мыслите и дня без чашки крепкого кофе, вполне возможно, что в вашем организме сформировалась толерантность к кофеину. В таком случае человеку требуется еще больше кофе, чтобы по-настоящему взбодриться, ведь старые дозы уже не действуют.
При этом толерантность развивается весьма быстро. Ученые проводили эксперимент и выяснили, что уже спустя три дня после регулярного употребления кофеина, кофе перестает бодрить.
Если человек с толерантностью к кофеину не выспался, но выпил чашку кофе, он может испытать прилив бодрости лишь ненадолго. Затем эффект исчезнет и возникнет сонливость.
Быстрое расщепление
В организме некоторых людей кофеин расщепляется гораздо быстрее, чем у других, и подчас это связано лишь с генетикой.
Однако немаловажно и количество аденозиновых рецепторов. Если их много в организме, то даже при отсутствии толерантности к кофеину, кофе не поможет справиться с усталостью.
И наконец, полураспад кофеина увеличивает никотин на 50%. Это значит, что если вы курите после того, как выпили кофе, на смену бодрости наверняка придет сонливость.
Влияние на уровень глюкозы в крови
Если до употребления кофе человек плохо спал, это может негативным образом отразиться на метаболизме глюкозы. Проведя исследование, ученые выяснили, что после чашки кофе прием углеводов сильно повышает уровень сахара в крови и концентрацию инсулина.
То есть если у вас выдалась бессонная ночь, затем вы выпили кружку кофе, а после позавтракали, уровень глюкозы в крови существенно вырастет.
Как правило, гипергликемия не вызывает сонливость у здоровых людей, но женщины с диабетом II типа могут испытывать усталость.