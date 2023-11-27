Ученые нашли новый способ лечения болезни Паркинсона

Медицине сегодня известны несколько способов лечения болезни Паркинсона. Однако недавно ученые открыли более действенный метод для борьбы с этим заболеванием. Об этим пишут РИА-Новости.

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Сотрудники Института цитологии и генетики СО РАН (ИЦиГ) совместно с коллегами из ТПУ изучают использование нанотехнологий в целях борьбы с нейродегенеративными заболеваниями. Например, с болезнью Паркинсона.

Нанороботы, как предполагается, помогут достичь эффективных результатов в лечении этого недуга, скорректировав работу мозга. Также подобным образом предполагается лечить опухоли, доставляя лекарство адресно через наночастицы.

Кроме того, нанороботов планируют использовать, чтобы помогать пациентам восстанавливаться после инсультов и травм мозга.