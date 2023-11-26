Стало известно, какие продукты уменьшают объем мозга

Ученые из Испании пришли к выводу, что такая еда, как фастфуд, полуфабрикаты и выпечка, не только может вызвать депрессию, но и буквально уменьшает мозг. В исследовании приняли участие 152 человека, результаты опубликованы в научном журнале ScienceDirect. Все дело в нездоровом составе: эти продукты, как правило, содержат консерванты, эмульгаторы, усилители вкуса и искусственные ароматизаторы. Другими словами, минимум питательных веществ при максимуме калорий, жиров и сахара.