Стало известно, какие продукты уменьшают объем мозга
Ученые из Испании пришли к выводу, что такая еда, как фастфуд, полуфабрикаты и выпечка, не только может вызвать депрессию, но и буквально уменьшает мозг. В исследовании приняли участие 152 человека, результаты опубликованы в научном журнале ScienceDirect. Все дело в нездоровом составе: эти продукты, как правило, содержат консерванты, эмульгаторы, усилители вкуса и искусственные ароматизаторы. Другими словами, минимум питательных веществ при максимуме калорий, жиров и сахара.
Угрозу представляет чрезмерное употребление такой еды не только для фигуры, но и для мозга: его области, ответственные за системы вознаграждения и когнитивный контроль, деградируют. Сопротивляться вредным вкусностям становится сложнее, тяга к сладким калорийным и жирным продуктам продолжает расти. Ситуацию усугубляют заболевания, сопутствующие нездоровому рациону. В общем, чтобы сохранить дарованный природой объем мозга, придется тренировать силу воли и правильно питаться.